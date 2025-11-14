پخش زنده
مراجعات مردمی به مراکز مشاوره و مددکاری پلیس در هفتماهه نخست امسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از افزایش ۱۰۰ درصدی مراجعات مردمی به مراکز مشاوره و مددکاری پلیس در هفتماهه نخست امسال خبر داد.
سرهنگ مسعود طریفی با اشاره به نقش مؤثر مشاوران و مددکاران پلیس در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: در حال حاضر از مجموع ۱۰۱ کلانتری در سطح استان، ۸۰ کلانتری از حضور مشاوران مجرب و متخصص بهرهمند هستند که این اقدام نقش بسزایی در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی داشته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: در این مدت ۶ هزار و ۹۴۳ نفر به مراکز مشاوره آرامش استان و ۴۵ هزار و ۳۶۹ نفر به واحدهای مددکاری کلانتریها مراجعه کردهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی گفت: از مجموع مراجعات به واحدهای مشاوره کلانتریها، ۳۰ درصد مربوط به نزاع و ۲۸ درصد مربوط به اختلافات خانوادگی و ۴۲ درصد مربوط به سایر موارد بوده است که خوشبختانه ۷۰ درصد از این پروندهها با سازش و مصالحه خاتمه یافته است.
سرهنگ طریفی با تاکید بر اینکه بیشترین مراجعات به مراکز مشاوره پلیس مربوط به پروندههای نزاع است، توصیه کرد شهروندان در هنگام بروز اختلافات، پیش از هر اقدامی از خدمات مشاورهای پلیس استفاده کنند تا از بروز درگیریهای ناخواسته و پیامدهای قانونی آن جلوگیری شود.