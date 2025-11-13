امیر ایزدپناه، داور برجسته آران و بیدگلی، مدال طلای خود باعنوان برترین داور لیگ تکواندو کشور را به خانواده شهید امیر معصومی از شهر کاشان اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهید امیر معصومی از تکواندوکاران بااخلاق و متعهد کاشان بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، در مسیر دفاع از میهن اسلامی و حمایت از مردم مظلوم به فیض شهادت نائل آمد.

پدرشهید معصومی نیز در سخنانی ضمن قدردانی از این اقدام گفت:صیانت از حرمت و جایگاه شهدا وظیفه همه ماست و باید نام و یادشان همواره با احترام و اخلاص زنده نگه داشته شود.