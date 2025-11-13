پخش زنده
همایش «توانمندسازی جوامع محلی در حفظ محیط زیست» در بیجار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این همایش بر لزوم همکاری دولت، جوامع محلی و نهادهای مختلف برای حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با بحرانهای زیستمحیطی تأکید شد.
معاون محیط زیست کردستان گفت: کردستان با بیش از دو هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی، ۳۱۱ گونه پرنده و ۴۷ گونه پستاندار، به عنوان یک اکوسیستم غنی، نقش مهمی در حفظ تعادل زیستمحیطی کشور دارد.
خاکی با بیان اینکه در سالهای اخیر، کاهش بارشها و خشک شدن منابع آبی، تهدیدات جدی برای این تنوع زیستی به همراه داشته است اظهار داشت: فرسایش خاک در استان به شدت افزایش یافته و در برخی مناطق، میزان فرسایش خاک به ۱۸ تا ۲۰ تن در هکتار رسیده است.
معاون محیط زیست کردستان با اشاره به تلف شدن یک قلاده سیاهگوش اوراسیایی که گونهای ارزشمند از حیاتوحش است، آن را نشانهای از تهدیدات فزاینده زیست محیطی در استان دانست.
قادری همچنین از پروژه انتقال قوچ و میش ارمنی به زیستگاههای اصلی خود بهمنظور احیای این گونه نادر خبر داد و افزود: حفاظت از تنوع ژنتیکی گونههای در معرض تهدید، از جمله اقدامات اساسی برای مقابله با بحرانهای محیط زیستی در کردستان است.