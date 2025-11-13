سفیر چین در ایران با تاکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی و گردشگری میان تهران و پکن، ایران را شریک راهبردی چین در مسیر رشد پایدار و گشایش متقابل اقتصادی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما زونگ پی‌وو، سفیر چین در ایران بر لزوم تقویت همکاری‌های دوجانبه میان ایران و چین تاکید کرد و گفت: تمرکز اصلی ما بررسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی و گردشگری میان دو کشور است.

وی با اشاره به برنامه پنج‌ساله جدید دولت چین افزود: چین در مسیر توسعه همکاری‌های کیفی با کشور‌های هم‌پیمان خود گام برمی‌دارد و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند یکی از شرکای مهم و راهبردی در این روند باشد.

سفیر چین با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و طبیعی ایران خاطرنشان کرد: ایران در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، حمل‌ونقل و اقتصاد دریایی دارای ظرفیت‌های برجسته‌ای است و استان گیلان با ویژگی‌های خاص جغرافیایی، طبیعت زیبا و جاذبه‌های گردشگری منحصر‌به‌فرد خود، می‌تواند به‌عنوان یکی از مقاصد کلیدی گردشگری اقتصادی میان دو کشور ایفای نقش کند.

زونگ پی‌وو تاکید کرد: توسعه همکاری‌های دو کشور نه تنها در ابعاد اقتصادی بلکه در تقویت تبادلات فرهنگی و گردشگری نیز اهمیت بسزایی دارد و این مسیر می‌تواند به رشد پایدار و روابط متقابل نفع‌بخش بینجامد.