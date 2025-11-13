دومین اجلاس شهر‌های تاریخی ایران در یزد با تأکید بر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در بافت‌های تاریخی به کارخود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دومین روز اجلاس شهر‌های تاریخی ایران امروز با برگزاری نشست تخصصی «سرمایه‌گذاری و مشارکت شهروندان در بافت‌های تاریخی» به کار خود پایان داد.

در این نشست که با حضور شهرداران و کارشناسان شهرداری‌های شهر‌های تاریخی کشور برگزار شد، تجارب و اقدامات موفق شهرداری‌ها در زمینه احیا، مرمت و بهسازی بافت‌های تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین افزایش مشارکت مردم در حفظ میراث شهری و آشنایی با قوانین مرتبط با مرمت اماکن تاریخی از دیگر محور‌های این نشست بود.

دبیر اجرایی دومین اجلاس مجمع شهر‌های تاریخی ایران، با اشاره به حضور گسترده شهرداران در این رویداد گفت: اگرچه در نخستین اجلاس ۳۲ شهر شرکت داشتند و برخی با حضور معاونان شهرداران همراه بود، اما در این دوره ۳۹ شهر حضور داشتند که از این میان ۳۵ نفر از خودِ شهرداران شرکت کردند.

نقوی افزود: قرار بود در اجلاس دوم، ۱۱ شهر به عضویت مجمع درآیند، اما با استقبال گسترده شهر‌های تاریخی، در نهایت پرونده ۵۹ شهر بررسی و عضویت ۲۱ شهر جدید تصویب شد تا تعداد اعضای مجمع به ۴۳ شهر برسد.

دبیر اجرایی اجلاس با اشاره به برخی دستاورد‌های این گردهمایی در یزد اظهار کرد: بر اساس آمارها، ورود هر گردشگر می‌تواند برای ۱۶۸ نفر اشتغال ایجاد کند. در این اجلاس علاوه بر توسعه دیپلماسی میان شهر‌های تاریخی، تفاهم‌نامه‌هایی میان فعالان گردشگری استان و شهرداری‌های میهمان به امضا رسید.

وی با بیان اینکه شهر‌های تاریخی کشور دارای چالش‌های مشترکی هستند، افزود: این مجمع بستری برای هم‌افزایی میان مدیران شهری فراهم کرده تا بتوان از ظرفیت نمایندگان شهر‌های دیگر نیز در پیگیری ملی مشکلات بهره‌مند شد.

نقوی گفت: با توجه به حضور نمایندگان سه وزارتخانه در این اجلاس و هم‌زمانی آن با فصل بودجه‌ریزی کشور، ارتباطات ایجادشده می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تخصیص اعتبارات در حوزه مرمت و احیای بافت‌های تاریخی در سال آینده فراهم کند.

در این اجلاس، گزارشی از فعالیت‌های شهر جهانی یزد در زمینه مرمت و احیای بافت تاریخی نیز ارائه شد که با استقبال شرکت‌کنندگان همراه بود.