به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، «لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان در نشست خبری در پکن و در پاسخ به پرسشی مربوط به ادعای سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن مبنی بر «نقش کلیدی و بحرانی حمله نظامی سرزمین اصلی چین به تایوان در بقای ژاپن» و اصرار او بر همخوانی این ادعا با موضع رسمی دولت ژاپن گفت: نخست وزیر ژاپن اخیرا در سخنرانی خود در پارلمان به صورت علنی اظهاراتی تحریک‌آمیز درباره مساله تایوان بیان کرد و تلویحا به احتمال مداخله نظامی ژاپن در مساله تایوان اشاره داشته است.

پس از اعتراض چین نسبت به این موضعگیری تاکایچی، او همچنان بر موضع‌گیری خود اصرار ورزید و از بازپس گیری آن خودداری کرد در حالی که در این شرایط، لازم است ژاپن بلافاصله این اظهارات را پس گیرد، چرا که در غیر این صورت، باید تمامی عواقب ناشی از آن را بر عهده بگیرد.

این سخنگو افزود: رژیم نظامی‌گر ژاپن در طول تاریخ بار‌ها به بهانه «بروز بحران برای بقای ژاپن» به دیگر کشور‌ها تجاوز کرده که از میان این تجاوز‌ها می‌توان به جنگ تجاوزکارانه علیه چین اشاره کرد که با بروز عمدی حادثه «۱۹ سپتامبر» و به بهانه «اعمال حق دفاع از خود» شروع شد.

«لین» با اشاره به فجایع عمیق و سنگین ناشی از تجاوز‌های تاریخی ژاپن برای آسیا و جهان گفت: با توجه به هیاهوی مجدد نخست وزیر ژاپن درباره «وضعیت بحرانی برای بقای ژاپن»، این پرسش مطرح می‌شود که هدف او از بیان این اظهارات چیست؟ آیا قصد دارد دوباره وارد مسیر نظامی‌گری شود؟ آیا بار دیگر با مردم چین و آسیا دشمنی خواهد کرد؟ آیا به دنبال سرنگونی نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم است؟

لین جیان هشدار داد، اگر ژاپن جرأت مداخله نظامی در وضعیت تنگه تایوان را به خود بدهد و در صورت واقعیت پیدا کردن این موضوع، با پاسخ سخت چین مواجه خواهد شد و ضربه‌ای سنگین خواهد خورد.