معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از اختصاص ۵۰۰ قطعه زمین مسکونی برای نخبگان استان همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین افشین در ستاد اقتصاد دانش بنیان همدان گفت: تا به امروز دو هزار و ۵۰۰ زمین و مسکن به نخبگان کشور تحویل داده شده است که در صورت سبز بودن فرم ((ج)) به نخبگان استان همدان هم زمین یا مسکن تحویل خواهد شد.
او افزود: برای نخبگان استان تهران هم طبق تفاهم نامهای با وزیر راه و شهرسازی یک هزار و ۵۰۰ قطعه زمین برای نخبگان در نظر گرفته شده است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در ادامه با اشاره اینکه بیش از ۸۰ شرکت دانش بنیان در استان همدان فعال هستند، تصریح کرد: این استان ظرفیت های بالایی در تشکیل شرکتهای رشد و دانش بنیان دارد و اعتبارات مناسبی برای پارک علم و فناوری استان در نظر گرفته شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از عملکرد پارک علم و فناوری در سالهای گذشته گفت: مدیران و مسئولان پارک علم و فناوری و صندوق پژوهش و فناوری باید تلاش بیشتری در زمینه حمایت و تشکیل شرکتهای دانش بنیان داشته باشند.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: اعتبارات پارک علم و فناوری ۲۴ میلیارد تومان است که باید برای افزایش این میزان اعتبارات و شرکتهای دانش بنیان مستعد بیش از پیش تلاش کنند.
استاندار همدان هم گفت: برای اینکه در این عصر پر سرعت رقابت و توسعه دچار عقب ماندگی نشویم باید مرکز علمی همچون بنیاد ملی نخبگان، پارک علم و فناوری و مراکز دانش بنیان محور اصلی حرکتهای توسعه و پیشرفت استان قرار گیرند.
حمید ملانوری شمسی تأکید کرد: استان همدان در عرصههای خدمت به مردم خدمات ارزندهای را برجای گذاشته و توانسته است رتبه برتر رضایتمندی مردم، کسب پایینترین نرخ تورم و بیکاری و بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی از میانگین کشوری را به خود اختصاص دهد.