



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد گفت: در دومین مرحله اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب، ۴۰۰ دانش آموز خرم آبادی عازم این سفر معنوی شدند.

سرهنگ منصور کریمی فرد هدف از برگزاری اردو‌های راهیان نور را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق دوباره با شهدا و آرمان‌های آنها عنوان کرد و افزود: دانش آموزان در این سفر معنوی از مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه، علقمه و فتح المبین بازدید خواهند کرد.