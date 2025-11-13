پخش زنده
دیدار صمیمانه دکتر جبلی با میهمانان خارجی بیست و دومین اجلاسیه پیرغلامان حسینی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت : مکتب سیدالشهدا(ع) پیام جهانی ایستادگی در برابر ظلم است.
پیمان جبلی در این نشست با قدردانی از حضور مهمانان خارجی افزود: زنده نگه داشتن یاد و نام حضرت سیدالشهدا(ع) در بسیاری از کشورها در طول تاریخ با شکنجه، زندان و فشار همراه بوده است.
وی ادامه داد: ایثارها و مجاهدت مسلمانان در نقاط مختلف جهان موجب شد که نام و یاد حضرت سیدالشهدا(ع) امروز زنده و جاویدان بماند.
وی تأکید کرد: ترکیب ادب و معرفت و عرض ادب به حضرت سیدالشهدا(ع) تنها یک تشریفات نیست، بلکه نشانهای از علاقه و اراده قلبی است. هرآنچه به دستگاه سیدالشهدا مربوط میشود، صرفاً مناسکی ادبی یا یادآوری خاطره شهدای کربلا نیست، بلکه همواره نگاهی رو به جلو و آیندهنگر دارد و پیام آن، ایستادگی در برابر ظلم است.
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: مخاطب مکتب سیدالشهدا(ع) فقط شیعیان یا مسلمانان نیستند، بلکه انسانیت است. این مکتب دارای پیام جهانی است که همه مردم جهان را خطاب قرار میدهد.
وی در پایان تصریح کرد: خون سیدالشهدا(ع) در طول قرنها به زمین ریخته شد اما همچنان در جوشش است؛ بنابراین مکتب سیدالشهدا این قابلیت را دارد که همه جهان را علیه ظلم به حرکت درآورد.