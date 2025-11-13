به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ آقای میرزاوند به همراه مدیرکل امور عشایری استان و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با حضور در قشلاق عشایری بنگوین به صورت مستقیم با خانواده‌های عشایری گفت‌و‌گو کرده و در جریان مشکلات و مسائل مختلف عشایر مهاباد در حوزه‌های آب شرب، راه، سوخت، آرد، نهاده‌های دامی، تأمین انرژی خورشیدی، بهداشت و آموزش قرار گرفتند.

همچنین اداره کل امور عشایر آذربایجان‌غربی متعهد شد ۴ کیلومتر از مسیر قشلاق عشایری بنگوین را بهسازی و آسفالت کند.

در حاشیه این دیدار یک دستگاه صفحه خورشیدی نیز برای تأمین انرژی پاک و پایدار، به یکی از خانواده‌های عشایری تحویل داده شد.