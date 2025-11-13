پخش زنده
رئیس سازمان امور عشایر کشور و جمعی از مسئولان استان و شهرستان از قشلاقات مهاباد بازدید و از نزدیک مشکلات این مناطق را پیگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ آقای میرزاوند به همراه مدیرکل امور عشایری استان و نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با حضور در قشلاق عشایری بنگوین به صورت مستقیم با خانوادههای عشایری گفتوگو کرده و در جریان مشکلات و مسائل مختلف عشایر مهاباد در حوزههای آب شرب، راه، سوخت، آرد، نهادههای دامی، تأمین انرژی خورشیدی، بهداشت و آموزش قرار گرفتند.
همچنین اداره کل امور عشایر آذربایجانغربی متعهد شد ۴ کیلومتر از مسیر قشلاق عشایری بنگوین را بهسازی و آسفالت کند.
در حاشیه این دیدار یک دستگاه صفحه خورشیدی نیز برای تأمین انرژی پاک و پایدار، به یکی از خانوادههای عشایری تحویل داده شد.