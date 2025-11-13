پخش زنده
امروز: -
معاون رئیس جمهور درامور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از پیگیری جدی بازگشایی مرز کیله شین خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین زاده در جمع قشرهای مختلف مردم اشنویه گفت: تلاش میکنیم مرز کیله شین را در کمترین زمان بازگشایی کنیم تا مردم بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند، همچنین تکمیل تصفیه خانه فاصلاب با جدیت پیگیری میشود تا زودتر به سرانجام برسد و برای اصلاح راههای مواصلاتی بصورت جدی وارد عمل خواهیم شد.
وی با ادامه با بیان اینکه دولت وفاق ملی تابوها را شکست و به معنای واقعی عدالت و وفاق ملی را نشان داد افزود: عدالت و برابری شعار همه ما در دولت است، مسعود پزشکیان بطور عملی ثابت کرد هیچ قومیتی در این کشور نامحرم نیست و همه نژادها و ادیان ومذاهب بصورت برابر میتوانند در تصمیم گیری وتصمیم سازی مشارکت کنند.
معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: فضای استان باید لبریز از اتحاد، محبت و احترام باشد، قومیتها سرمایههای ما هستند برای پیشرفت استان همه باید در کنار هم باشیم و اجازه ندهیم عدهای اندک آب به آسیاب دشمن بریزند.
حسین زاده با بیان اینکه وقتی میتوانیم پیروز باشیم که قدرت درکنار هم زندگی کردن را داشته باشیم اضافه کرد: در ۸ سال دوران نمایندگی این امر مهم در دوشهر نقده واشنویه به خوبی دیده شد، تا روزی که زندهام خاک پای مردم نقده و اشنویه هستم و فراموش نمیکنم که از بزرگی این مردم من به این جایگاه رسیدم و از این موقعیت برای همه مردم مناطق محروم کشور خدمت خواهم کرد.