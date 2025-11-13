به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در سفر خود به آذربایجان شرقی یک واحد سردخانه ای در شهرستان اهر را افتتاح کرد این پروژه با هدف نگهداری و ذخیره‌سازی سیب و ارتقای فرآوری محصولات باغی منطقه به بهره‌برداری رسید.

این سردخانه در روستای دوغان شهرستان اهر بر روی عرصه‌ای به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع احداث شده است. این سردخانه ظرفیت نگهداری ۳۰۰۰ تن سیب را دارد و بخشی از سطح زیر کشت محصولات باغی منطقه را پوشش می‌دهد.

کل سرمایه‌گذاری این طرح ۶۰۰ میلیارد ریال بوده که به صورت شخصی توسط مجری پروژه تامین شده است. بهره‌برداری از این سردخانه علاوه بر ایجاد ۱۰ فرصت شغلی مستقیم و ۳۰ فرصت شغلی غیرمستقیم، امکان سورتینگ و بسته‌بندی میوه سیب را نیز فراهم می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای شهرستان اهر در تولید سیب، احداث این سردخانه نقش مهمی در ذخیره‌سازی محصول و تامین نیاز بازار و فرآوری صنعتی محصولات باغی منطقه دارد. این پروژه از سال ۱۴۰۳ آغاز و در سال ۱۴۰۴ تکمیل و به بهره‌برداری رسید.