به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ کم آبی و مصرف بی رویه منابع آبی زیرزمینی، بحرانی که زنگ خطر آن سالهاست به صدا درآمده. کارشناسان یکی از راه‌های برون رفت از این بحران را اصلاح الگوی کشت می‌دانند.

درآذربایجان غربی که قطب تولید محصول پر آب بری همچون سیب است این تغییر بیش از هرجایی دیگری احساس می‌شود. البته قدم‌هایی نیز در این مسیر برداشته شده است.

به گفته هدایت عبدولی مسئول واحد باغبانی جهاد کشاورزی مهاباد محصولاتی همچون پسته، بادام و انگور تا حد قابل توجهی نسبت به محصول سیب نیاز آبی کمتری دارند.

راه دیگر مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری است. در حال حاضر هشت هزار و هفتصد هکتار از اراضی باغی و زراعی مهاباد با شیوه‌های نوین آبیاری می‌شود.