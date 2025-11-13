به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، درششمین جلسه گزارش‌دهی عملکرد مدیران شهرستان، رئیس اداره منابع آب سرخس و جمعی از کارشناسان مربوطه درنشست با فرماندار سرخس گفت: برداشت‌های غیرمجاز و اضافه برداشت‌ها از چاه‌های مجاز نیز به این بحران دامن زده‌است.

سعید ایزدی با اشاره به چاه‌های موجود در سطح شهرستان افزود: در شهرستان ۳۳۲ حلقه چاه فعال وجود دارد که از این تعداد، ۲۶۰ حلقه مربوط به بخش کشاورزی، ۳۳ حلقه شرب و ۳۴ حلقه مربوط به خدمات، صنعت و دام‌پروری است.

وی با اشاره به شناسایی ۱۲۳ چاه غیرمجاز در منطقه ادامه داد: از چاه‌های موجود در شهرستان سرخس، تاکنون ۲۷۲ چاه مجهز به کنتور هوشمند شدند و ۶۵ چاه فاقد کنتور هستند.

مدیرمنابع آب سرخس اظهار کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون از سوی این اداره ۱۶ حلقه چاه غیر مجاز انسداد و پر گردید که این امر موجب عدم برداشت سالانه بیش از ۱میلیون متر مکعب از آب‌های زیر زمینی دشت سرخس شده است.

فرماندار شهرستان سرخس در این جلسه با تأکید بر ضرورت تعامل منطقی با مردم شریف شهرستان، گفت: باید مسیر درست پیگیری امور را برای مردم تبیین کنیم و با هم‌صدایی و هماهنگی، پاسخگوی مطالبات آنان باشیم.

بیکی افزود: کنترل دقیق امور، به‌روزرسانی پروانه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها، از الزامات مدیریت منابع آبی در شرایط اقتضایی فعلی است.

وی همچنین بر لزوم تقویت ارتباط دوسویه با بهره‌برداران تأکید کرد و ادامه داد: چالش‌های موجود در حوزه آب باید با گفت‌و‌گو، هم‌فکری و مشارکت عمومی حل‌وفصل شود تا بتوانیم در مسیر توسعه پایدار گام برداریم.