قدردانی از همیاران گاز در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در اجرای طرح ملی همیاران گاز که در راستای صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی برگزار شد، از تعدادی از معلمان و دانش آموزان گیلانی که سهم مهمی در ترویج مدیریت مصرف انرژی داشتند، تجلیل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در نشست فرهنگیان استان که به مناسبت هفته‌ی صرفه‌جویی در مصرف انرژی برگزار شد، گفت: تربیت دانش‌آموزان آگاه در زمینه مصرف گاز، آب و برق، تضمین‌کننده آینده‌ای پایدار برای کشور است.

نرگس دستیار، افزود: آموزش و پرورش نقشی بی‌بدیل در پایه‌گذاری فرهنگ مصرف درست انرژی دارد و اگر این آگاهی در مدارس نهادینه شود، آینده کشور در تأمین انرژی و حفظ محیط‌زیست تضمین خواهد شد.

وی از اجرای طرح‌های «سفیران انرژی» و «مدرسه سبز» در مدارس گیلان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با همکاری شرکت گاز گیلان اجرایی می‌شود تا دانش‌آموزان بیاموزند مصرف کمتر به‌معنای کمبود آسایش نیست، بلکه نشانه‌ی استفاده درست و خردمندانه از منابع است.