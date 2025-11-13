

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از آغاز تمرین، ارمغان احمدی با ارائه نکاتی درباره شرایط اردویی، از بازیکنانش خواست تمام تمرکز خود را برای آماده‌سازی تیم جهت حضور مقتدرانه در جام ملت‌ها به کار بگیرند.

پس از صحبت‌های ابتدایی سرمربی، بازیکنان و اعضای کادرفنی حلقه اتحاد تشکیل داده و ۳ بار نام "ایران" را فریاد زدند.

ملی‌پوشان پس از گرم کردن بدن‌های خود به انجام کار‌های تاکتیکی پرداختند.

تمرینات مربوط به حفظ توپ، مرور ضربات ایستگاهی و در نهایت ضربات پنالتی محور تمرین عصر پنجشنبه را شکل می‌داد.

در این تمرین ۹۰ دقیقه‌ای روحیه بالا و انگیزه ملی‌پوشان جزو نکات برجسته بود به شکلی که در بیشتر دقایق بازیکنان و کادرفنی با انجام تمرینات مفرح روال کار را پیگیری کردند.