رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای میرآباد از اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت محور روستایی گرور به اشخل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فتاح قادری گفت: عملیات بهسازی و آسفالت محور روستایی گرور به اشخل به طول ۴ کیلومتر و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال به پایان رسید.
وی با اشاره به اینکه با بهرهبرداری از این طرح، ۷۸ خانوار روستایی از نعمت راه آسفالته برخوردار شدند افزود: افزایش ایمنی تردد، بهبود کیفیت راهها و تسهیل رفتوآمد اهالی روستاها از جمله مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای میرآباد خاطر نشان کرد: اجرای طرحهای عمرانی در حوزه راههای روستایی نقش مهمی در توسعه و ارتقای سطح زندگی مردم مناطق کم برخوردار دارد.