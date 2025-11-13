به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کمال حسین پور در دیدار معاون رئیس جمهور درامور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با قشر‌های مختلف مردم با مطرح کردن مطالبات مردم این شهرستان گفت: توسعه اشنویه نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف است.

بازگشایی مرز کله شین می‌تواند محور توسعه اشنویه است، بیمارستان و بخش سی تی اسکن ۳۲ اسلایس اشنویه در کمترین زمان تکمیل و تجهیز می‌شود و نیرو ها‌ی این مرکز در حال جذب و استخدام هستند.

وی درادامه با بیان اینکه دولت وفاق به قولش در خصوص انتصابات از همه قومیت‌ها عمل کرد که مصداقش انتصاب مهندس حسین زاده در سمت معاونت رئیس جمهور است گفت: اتحاد وهمدلی مردم در جنگ ۱۲ روزه نشان از عزم جدی مردم برای حمایت از نظام بود و به پاس این اتحاد و همدلی مسئولان باید وضعیت معیشت مردم به ویژه کارمندان- بازنشستگان و نیرو‌های نظامی را جدی بگیرند.

کمال حسین پور با بیان اینکه رئیس جمهور از کوچک شدن دولت خبر داد افزود: در دولت پیشنهاد کنید کوچک کردن دولت و‌مولد سازی از سواحل دریای خزر آغاز شود، نه یک ساختمان کوچک دولتی در اشنویه که دانشگاه پیام نور شده است.