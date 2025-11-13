پخش زنده
استاندار گیلان با صدور پیامی، قهرمانی سارا بهمنیار، بانوی شایسته گیلانی و عضو تیم ملی کاراته بانوان ایران را در مسابقات کشورهای اسلامی تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حقشناس استاندار گیلان با صدور پیامی قهرمانی سارا بهمنیار بانوی اهل آستانهاشرفیه و ملیپوش پرافتخار تیم کاراته بانوان جمهوری اسلامی ایران در بازیهای کشورهای اسلامی در کشور عربستان سعودی را تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
قهرمانی ارزشمند سرکار خانم سارا بهمنیار عضو تیم ملی کاراته بانوان کشورمان، در بازیهای کشورهای اسلامی در عربستان سعودی موجب خرسندی و افتخار مردم فرهیخته، متدین و ورزشدوست گیلان شد.
این موفقیت، نمادی روشن از شایستگی، اراده و تلاش مستمر بانوان سختکوش گیلانی است که همواره در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، افتخارآفرین و الهامبخش بودهاند.
اینجانب با تبریک این پیروزی درخشان به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور، خانواده گرامی این بانوی افتخارآفرین و مردم عزیز استان گیلان، توفیقات روزافزون ایشان را در مسیر قهرمانیهای آتی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.