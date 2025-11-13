به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حق‌شناس استاندار گیلان با صدور پیامی قهرمانی سارا بهمنیار بانوی اهل آستانه‌اشرفیه و ملی‌پوش پرافتخار تیم کاراته بانوان جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی در کشور عربستان سعودی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

قهرمانی ارزشمند سرکار خانم سارا بهمنیار عضو تیم ملی کاراته بانوان کشورمان، در بازی‌های کشور‌های اسلامی در عربستان سعودی موجب خرسندی و افتخار مردم فرهیخته، متدین و ورزش‌دوست گیلان شد.

این موفقیت، نمادی روشن از شایستگی، اراده و تلاش مستمر بانوان سختکوش گیلانی است که همواره در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، افتخارآفرین و الهام‌بخش بوده‌اند.

اینجانب با تبریک این پیروزی درخشان به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور، خانواده گرامی این بانوی افتخارآفرین و مردم عزیز استان گیلان، توفیقات روزافزون ایشان را در مسیر قهرمانی‌های آتی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.