به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در جمع شرکت کنندگان مسابقات قرآنی مدهامتان دختران کشور، با اشاره به اینکه در نقشه تحول و پیشرفت استان همدان، توانمندی‌های مختلف استان، در یک زنجیره ارزش، به زنجیره گردشگری وصل خواهند شد، گفت: استان همدان با عالمان و بزرگانی که دارد، در زمینه توسعه صنعت گردشگری کشور هم می‌تواند نقش آفرین باشد.

هفدهمین دوره مسابقات قرآن مدهامتان ویژه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور گرامیداشت یاد و خاطره ۵۷ شهید جنگ ۱۲ روزه، با شرکت ۶۱۲ دختر و پسر، تا ۲۳ آبان به میزبانی همدان در حال برگزاری است.