احداث درمانگاه تأمین اجتماعی بردسکن بیش از یک سال از زمان تحویل، با عقبماندگی ۴۰ درصدی نسبت به برنامه زمانبندی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ناظر طرح ساختمانی، با ارائه گزارشی از روند پیشرفت طرح گفت: درمانگاه بردسکن در شهریورماه ۱۴۰۳ تحویل شد و با توافق پیمانکار، از طرح های تهاتری به نقدی تبدیل گردید و با وجود اجرای تجهیزات آب، برق و تأسیسات و خرید متریال مورد نیاز، پیشرفت فیزیکی طرح تنها ۳۰ درصد است.
مهندس خزایی، افزود: پیمانکار پروژه حدود ۴۰ میلیارد تومان مطالبات دارد که پرداخت آن میتواند روند اجرا را تسریع کند و در صورت تأمین منابع مالی، امید است طرح تا شهریورماه ۱۴۰۵ به سازمان تحویل داده شود.
وی ادامه داد: مشخصات فنی طرح شامل زیربنای ۲۸۰۰ مترمربع به همراه ساختمانهای جنبی و مساحت کل زمین ۹۰۰۰ مترمربع است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی، در این بازدید گفت: در صورت تکمیل ۷۰ درصد طرح، آزمونهای استخدامی محلی و کشوری برگزار خواهد شد و اگر تعداد بیمهشدگان شهرستان بردسکن پیش از افتتاح درمانگاه به بیش از ۴۰ هزار نفر برسد، درجه درمانگاه از عمومی به تخصصی ارتقاء خواهد یافت و در صورت عبور از ۵۰ هزار نفر، این مرکز به پلیکلینیک تبدیل خواهد شد.
دکتر علی رضازاده، افزود: مجموعه درمانی شامل بخشهای پذیرش، آزمایشگاه، دندانپزشکی، درمانگاه عمومی و داروخانه خواهد بود و در اجرای طرح تلاش شده است از نیروهای بومی استفاده شود.
مهندس مجتبی احمدیان، معاون عمرانی فرمانداری بردسکن، با اشاره به پیگیریهای فرمانداری، شورای شهر و شهرداری، گفت: امیدواریم که این طرح تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.