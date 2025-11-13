به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ناظر طرح ساختمانی، با ارائه گزارشی از روند پیشرفت طرح گفت: درمانگاه بردسکن در شهریورماه ۱۴۰۳ تحویل شد و با توافق پیمانکار، از طرح های تهاتری به نقدی تبدیل گردید و با وجود اجرای تجهیزات آب، برق و تأسیسات و خرید متریال مورد نیاز، پیشرفت فیزیکی طرح تنها ۳۰ درصد است.

مهندس خزایی، افزود: پیمانکار پروژه حدود ۴۰ میلیارد تومان مطالبات دارد که پرداخت آن می‌تواند روند اجرا را تسریع کند و در صورت تأمین منابع مالی، امید است طرح تا شهریورماه ۱۴۰۵ به سازمان تحویل داده شود.

وی ادامه داد: مشخصات فنی طرح شامل زیربنای ۲۸۰۰ مترمربع به همراه ساختمان‌های جنبی و مساحت کل زمین ۹۰۰۰ مترمربع است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی، در این بازدید گفت: در صورت تکمیل ۷۰ درصد طرح، آزمون‌های استخدامی محلی و کشوری برگزار خواهد شد و اگر تعداد بیمه‌شدگان شهرستان بردسکن پیش از افتتاح درمانگاه به بیش از ۴۰ هزار نفر برسد، درجه درمانگاه از عمومی به تخصصی ارتقاء خواهد یافت و در صورت عبور از ۵۰ هزار نفر، این مرکز به پلی‌کلینیک تبدیل خواهد شد.

دکتر علی رضازاده، افزود: مجموعه درمانی شامل بخش‌های پذیرش، آزمایشگاه، دندان‌پزشکی، درمانگاه عمومی و داروخانه خواهد بود و در اجرای طرح تلاش شده است از نیرو‌های بومی استفاده شود.

مهندس مجتبی احمدیان، معاون عمرانی فرمانداری بردسکن، با اشاره به پیگیری‌های فرمانداری، شورای شهر و شهرداری، گفت: امیدواریم که این طرح تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.