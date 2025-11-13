پخش زنده
علی نیکزاد به عنوان مدیر جدید جوانان عاشورایی هیئت رزمندگان اسلام استان مازندران منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در آیین همایش جوانان عاشورایی استان که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حاج احمد پناهیان، معاون جوانان عاشورایی هیئت رزمندگان اسلام کشور در سالن کوثر سپاه کربلای مازندران برگزار شد، علی نیکزاد به عنوان مدیر جدید جوانان عاشورایی هیئت رزمندگان اسلام استان مازندران منصوب شد.
حجتالاسلام پناهیان در این مراسم با ابلاغ حکم نیکزاد، بر اهمیت تقویت فعالیتهای جوانان عاشورایی در استان تأکید کرد.
علی نیکزاد که از فعالان فرهنگی و مجری یادوارههای شهدا است، پیش از این مسئولیت جوانان عاشورایی هیئت رزمندگان اسلام شهرستان آمل را بر عهده داشت که تحت مدیریت وی، این مجموعه در سال ۱۴۰۱ به عنوان مجموعه نمونه کشوری انتخاب شد.
وی همچنین سابقه مسئولیت کانون بسیج رسانه آمل را در کارنامه فعالیتهای خود دارد.