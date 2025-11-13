زهرا اکبری نماینده وزن ۶۰-۵۵ کیلوگرم تیم ملی ایران، در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی اسلامی با پیروزی مقابل حریف سعودی به دیدار نهایی راه یافت.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا اکبری که پیش‌تر با غلبه بر موی‌تای‌کاران قرقیزستان و ازبکستان به جمع چهار نفر برتر رسیده بود، در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف الفر سو‌ها از عربستان رفت و با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ پیروز شد.

ملی‌پوش کشورمان راند نخست را با نمایش برتر و دقت فنی بالا ۱۰ بر ۹ به سود خود پایان داد. در راند دوم نیز برتری‌اش را حفظ کرد و بار دیگر ۱۰ بر ۹ پیروز شد. او در راند پایانی نیز اجازه خودنمایی به حریف نداد و با سومین امتیاز ۱۰ بر ۹، پیروزی قاطع خود را تثبیت کرد.

به این ترتیب، زهرا اکبری به‌عنوان دومین فینالیست تیم ملی موی‌تای ایران در این رقابت‌ها معرفی شد و در دیدار پایانی باید به مصاف حریف سرشناس ترکیه‌ای برود.