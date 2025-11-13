به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر این کنگره گفت: کنگره بزرگداشت امامزادگان محمد محروق و ابراهیم علیهما السلام از دو سال قبل با فراخوان ارسال آثار هنری، فرهنگی و علمی از جمله، عکس، شعر مقاله در سطح ملی آغاز شد.

حجت الاسلام والمسلمین جمال ایزدی افزود: در این مدت تعداد زیادی اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و مورد بررسی دقیق و داوری قرار گرفت و در نهایت برترین آثار انتخابی در قالب یک کتاب ارزشمند به نام ستارگانی بر مدار خورشید به همت مرکز پژوهش‌های آستان قدس رضوی گردآوری و چاپ شد.

وی ادامه داد: آئین اختتامیه این کنگره نیز در دو روز متوالی با انجام برنامه‌هایی از قبیل جشنواره شعر بر مدار خورشید، نشست تخصصی طلاب و روحانیون استان در بقعه فضل بن شاذان و نیز همایش پایانی کنگره در محل بقعه متبرکه امامزادگان محمد محروق و ابراهیم علیهما السلام برگزار شد.

حجت الاسلام ایزدی گفت: در همایش پایانی کنگره نیز علاوه بر سخنرانی تعدادی از علما و پژوهشگران برجسته کشور از جمله آیت الله حاج جواد مروی، از کتاب ارزشمند ستارگانی بر مدار خورشید رونمایی شد و همچنین از هفت برگزیده آثار هنری، ادبی و پژوهشی کنگره تجلیل به عمل آمد.

امامزاده محمد محروق از نوادگان امام سجاد علیه السلام است که در سال ۱۹۹ هجری بر علیه حکومت عباسی در کوفه قیام کرد و این قیام حدود ۴ ماه دوام آورد، اما نهایتاً به شکست انجامید و امامزاده محمد محروق اسیر و به خراسان منتقل شد و در نهایت توسط عمال بنی عباس در نیشابور به شهادت رسید.

پیکر مطهر امام زاده محمد محروق در قبرستان طلاگرد به خاک سپرده شد و طبق نقل کتاب موثق تاریخ نیشابور نوشته‌ی حاکم نیشابوری، امام رضا علیه السلام در جریان هجرت تاریخ ساز خود از مدینه به مرو در سال ۲۰۰ هجری، در نیشابور به زیارت مرقد مطهر امام زاده محمد محروق مشرف شدند.

امامزاده ابراهیم علیه السلام نیز از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام است که در جوار امامزاده محمد محروق بخاک سپرده شده است.

سالانه بیش از ۳۰۰ هزار زائر داخلی و ۷۰ هزار زائر خارجی، به زیارت مرقد مطهر امام زادگان محمد محروق و ابراهیم علیهما السلام مشرف می‌شوند.