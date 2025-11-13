دومین همایش ملی هوش مصنوعی در اقتصاد‌های نوظهور و کسب‌وکار‌های دیجیتال، به میزبانی استان یزد به کار خود پایان داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر علمی دومین همایش ملی هوش مصنوعی در یزد، با اشاره به اهمیت نقش فناوری‌های نو در توسعه علمی و صنعتی کشور گفت:هوش مصنوعی ابزار و لازمه پیشرفت علمی ایران است و یزد پایدار از مسیر فناوری و نوآوری می‌گذرد.

عمادی افزود: این همایش ملی پیوندی میان دانشگاه و صنایع کشور است که با رویکرد کاربردی و علمی و تمرکز بر بخش معدن و فولاد برگزار شد. نتیجه این تعامل، انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد میان دانشگاه و بخش‌های صنعتی استان بود.

وی از استقبال گسترده پژوهشگران خبر داد و گفت: ۲۵۰ مقاله از سراسر کشور در موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی و اثرگذاری آن در صنعت فولاد و معدن به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری، ۱۶۰ مقاله پذیرفته و ۳۱ مقاله به‌صورت سخنرانی ارائه شد.

به گفته دبیر علمی همایش، حوزه‌هایی همچون مدیریت انرژی، هوشمندسازی پایش امنیت، نقش‌آفرینی هوش مصنوعی در زنجیره تأمین، و اثرگذاری هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی‌های صنعتی از مهم‌ترین محور‌های این رویداد علمی بود.

افزون بر ارائه مقالات، ۹ کارگاه آموزشی تخصصی نیز در زمینه‌های متنوعی، چون هوشمندسازی در صنعت با تمرکز بر معدن و فولاد، هوش مصنوعی و کاربرد‌های آن در صنعت، امنیت مالی شهری و حکمرانی هوشمند برگزار شد.

این همایش ملی با حضور بیش از ۵۰۰ فعال حوزه معدن، فولاد، و فناوری از سراسر کشور به مدت دو روز در تالار مرکزی یزد برگزار شد و عصر امروز به کار خود پایان داد.