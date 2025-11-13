مأموران پلیس ساری، سارق باغات مرکبات را که سابقه دار کیفری نیز بود، در حین سرقت دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ محمدقلی اسدی، جانشین انتظامی شهرستان ساری گفت: در پی تعدد وقوع سرقت از باغات مرکبات، موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه گلما قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، یک سارق را که دارای سوابق متعدد کیفری در این شهرستان بود، در حین سرقت شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده، تاکنون به ۷ فقره سرقت از باغات و مزارع کشاورزی در یک ماه گذشته اعتراف کرده است.

سرهنگ اسدی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست: توصیه‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.