به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه المیادین، پهپاد رژیم صهیونیستی یک خودروی رپید را در شهرک «تول» در منطقه النبطیه هدف قرار داد که به زخمی شدن یک غیرنظامی منجر شد.

بامداد امروز نیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه الخانوق در شهرک عیترون حمله کرده و موشک هوا به زمین را به مجاورت انفجاری که دو روز پیش رخ داد، شلیک کردند.

منابع محلی همچنین از پرتاب بمب صوتی توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل به سمت رأس الناقوره خبر دادند.

هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز همچنین چندین بار اطراف رودخانه شهرک طیرفلسیه در منطقه صور را هدف قرار دادند؛ برخی از موشک‌هایی که شلیک شدند، منفجر نشد اما برخی دیگر در امتداد رودخانه طیرفلسیه منفجر شده و صدای انفجار شنیده شد.

تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در حالی گزارش شده که روز گذشته منابع صهیونیستی گزارش دادند رژیم صهیونیستی در حال انتقال تجهیزات نظامی زیادی به مرزهای شمالی با لبنان است.