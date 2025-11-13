پخش زنده
امروز: -
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۴ گفت: در ماههای اخیر، ساکنان خیابان احسان بهویژه محدوده کوچه نهم، از سد معبر، آلودگی صوتی و بینظمی ترافیکی ناشی از فعالیت غیرمجاز وانتهای میوهفروش شکایت داشتند، با اخذ مجوز قضایی و در چارچوب قوانین مصوب، این واحدها جمعآوری و تذکرات لازم به مالکان داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،فرزاد هنرور افزود: در پی برگزاری نشست کمیته حقوقی و قضایی قرارگاه اجتماعی کلانشهر تهران و با هدف ساماندهی مشاغل سیار و رفع سد معبر در معابر منطقه، وانتهای میوه فروش غیر مجاز در این خیابان جمع آوری شدند.
وی افزود: هدف اصلی شهرداری از اجرای این طرح، ایجاد نظم شهری، تأمین رفاه و آرامش ساکنان و جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی است.
وی گفت: در عین حال، فضاهای مشخصی برای فعالیت مجاز و قانونی فروشندگان سیار در قالب طرح ساماندهی در نظر گرفته خواهد شد تا با رعایت حقوق شهروندی، معیشت فعالان این حوزه نیز مورد حمایت قرار گیرد.