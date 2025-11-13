به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روستای جهتلو در بخش مرکزی شهرستان ارومیه واقع شده است نهر آب این روستا که روزگاری شفاف و زلال بود، حالا به رنگ تیره درآمده است و بوی ناخوشایندش به خانه‌های اهالی هم نفوذ می‌کند. اهالی می‌گویند این آب زمین‌های کشاورزیشان را آبیاری می‌کند.



ورود فاضلاب منازل روستا‌های بالادست به این نهر موجب بروز این مشکل شده است. این آب مستقیم وارد زمین‌های کشاورزی پایین‌دست می‌شود، موضوعی که هم برای سلامت مردم خطرناک است هم محیط زیست را تهدید می‌کند.

نماینده دانشگاه علوم پزشکی - بخشدار بخش مرکزی و مدیر حفاظت محیط زیست ارومیه برای پیگیری این معضل در محل حضور داشتند.