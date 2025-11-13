پخش زنده
طرح آزمایشی فرایند نظام ارجاع و پزشک خانواده در شهرستان آق قلا اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محسن ابراهیمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، در نشست بررسی استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرستان آق قلا گفت: اجرای نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع باعث میشود دسترسی مردم به خدمات پزشکی عادلانهتر شود، پرداخت هزینهها از جیب مردم کاهش یابد و حتی در مناطق محروم، مردم بتوانند به خدمات با کیفیت و سریع دسترسی داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: این برنامه همچنین ارتباط مستقیم هزینهها بین پزشک و بیمار را کاهش میدهد و تضمین میکند که مردم از خدمات سلامت به شکل بهتری بهرهمند شوند.
وی در پایان گفت: اجرای این برنامه در راستای ارتقای عدالت سلامت، کاهش هزینههای درمانی و افزایش کیفیت خدمات پزشکی در سطح استان گلستان است.