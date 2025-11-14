پخش زنده
استاندار کرمانشاه از تصمیم برای انتقال و بازسازی ساختمان بنیاد ایرانشناسی شعبه کرمانشاه خبر داد و بر ضرورت تقویت نقش این بنیاد در معرفی تاریخ و فرهنگ بلند استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در بازدید از ساختمان جدید بنیاد ایرانشناسی که با حضور دکتر خرمشاهی رییس این بنیاد در استان انجام شد، اظهار کرد: بنیاد ایرانشناسی یکی از مجموعههایی است که میتواند تاریخ کهن و پرافتخار کرمانشاه را به نسل جوان یادآوری و منتقل کند. از این رو لازم است این نهاد در جایگاهی متناسب با شأن و رسالت فرهنگی خود مستقر شود.
در این نشست مقرر شد مکانی مناسب در استان برای استقرار بنیاد معرفی شود تا با حمایت و همکاری لازم، این مرکز تجهیز و آماده بهرهبرداری گردد. هدف ما این است که بنیاد بتواند در حوزههای مختلف بهویژه معرفی مفاخر، آثار تاریخی و فرهنگی استان اقدامات نوآورانه و مؤثری انجام دهد.
استاندار کرمانشاه گفت: با بازسازی سریع این مکان، شاهد آغاز فعالیتهای جدید بنیاد در استان خواهیم بود.
دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: استقرار بنیاد ایرانشناسی در این محل فرصت مناسبی فراهم میکند تا نخبگان، فرهیختگان، چهرههای فرهنگی و اندیشمندان استان ارتباط مؤثرتری با این مرکز داشته باشند و همچنین امکان ثبت و نمایش آثار و مستندات تاریخی کرمانشاه برای بازدید عموم، دانشگاهیان و دانشآموزان فراهم خواهد شد.
استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با این اقدام، بنیاد ایرانشناسی بتواند بیش از گذشته در شناساندن گذشته پرافتخار، هویت فرهنگی و ظرفیتهای تاریخی استان به جامعه نقشآفرینی کند.