پخش زنده
امروز: -
نشست جمعبندی سفر میدانی اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای مجلس شورای اسلامی برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در سفر به شهرستانهای کوار ، سروستان ، خرامه، رستم و ممسنی، امور اتباع، امور شهرداریها و شهرها مسائل اجتماعی، مباحث نظامی و انتظامی را بررسی کردند و در بازدید از شهرکهای صنعتی و شرکتهای مربوط به خودرو، سیمان و شرکت قند و بازدید از فاضلاب شهری برخی از مسائل و مشکلات و چالشهای پیش روی صنعتگران و شهرداریها آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی و حاشیه نشینی را از نزدیک مشاهده و بررسی کردند.
حالا امروز این اعضا با استاندار فارس در نشستی حضور یافتند تا به حل مشکلات رسیدگی کنند.
کمک به حل آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی و اختصاص بودجه به بخش اقتصاد و رونق آن و همچنین کمک به تدوین برنامههای مشترک میان دستگاههای اجرایی و هم افزایی تمام ارگانهای مدیریتی، شوراها و نمایندگان مجلس برای توسعه و گسترش متوازن شهری و روستایی از جمله جادههای مواصلاتی، فضاهای فرهنگی، تفریحی و گردشگری، خدمات شهری و زیرساختی مهمترین تدابیر اتخاذ شده مسئولان استانی و کشوری در این نشست بود.