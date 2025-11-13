به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین کنفرانس ملی «جهت‌گیری الهی - فرهنگی در تدریس دروس تخصصی» به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و با ۹ موضوع با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های استان برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور با بیان اهمیت این موضوع اظهار امیدواری کرد: این حرکت به همه دانشگاه‌های کشور برسد که اساتید در هر تخصص با پرورش دانشجویان، جهت گیری الهی و فرهنگی را مدنظر قرار دهند و همچون یک استاد معارف نقش موثری در پرورش معنوی دانشجویان داشته باشند.

رنجبر افزود: ارتقای سطح آموزش از سطح انتقال داده به سطح انتقال معنا و معنویت، تبادل تجربیات اساتید در این خصوص و تبیین اهمیت و ضرورت تدریس با رویکرد الهی و فرهنگی از محور‌های این کنفرانس بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد گفت: این موضوع از حدود ۱۲ سال پیش در دانشگاه آزاد یزد آغاز شد که در آن اساتید دروس تخصصی علاوه بر کلاس درس به تربیت دانشجو هم بپردازند که در این خصوص کتاب‌هایی هم تالیف شد.

دهقانی اشکذری افزود:۴۵۲ مقاله از ۲۲۵ دانشگاه سراسر کشور به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده و پس از داوری ۳۴۵ مقاله انتخاب و بصورت سخنرانی و پوستر در این کنفرانس ارائه شد.

وی با بیان اینکه تعدادی از مقالات هم هفته آینده بصورت مجازی ارائه می‌شود گفت: در این همایش از مجله تخصصی رویکرد الهی فرهنگی در تدریس رونمایی شد.