فرماندار اهر با تاکید بر اهمیت توسعه باغداری و صنایع تبدیلی گفت: خرید تضمینی سیب به‌ دلیل وسعت بالای باغات سیب این شهرستان و حمایت از صنایع تبدیلی از اولویت‌های اصلی و مطالبه جدی باغداران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا خاکپور در نشست صمیمی وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان بخش کشاورزی اهر با اشاره به ظرفیت گسترده تولید سیب در شهرستان اهر اظهار کرد: خرید تضمینی سیب می‌تواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان موجب پایداری اشتغال و جلوگیری از زیان باغداران شود.

وی افزود: یکی از درخواست‌های اصلی ما حمایت از سرمایه‌گذارانی است که قصد ورود به حوزه صنایع تبدیلی سیب را دارند؛ چرا که ایجاد زنجیره ارزش در این بخش هم به نفع تولیدکنندگان است و هم به افزایش درآمد روستاییان کمک می‌کند.

فرماندار اهر با اشاره به مشکلات بیمه محصولات کشاورزی گفت: متاسفانه شرایط کنونی بیمه باعث بی‌اعتمادی کشاورزان شده است و لازم است بازنگری جدی در این زمینه صورت گیرد تا کشاورزان برای بیمه کردن محصولات خود ترغیب شوند.

خاکپور همچنین به موضوع سد ستارخان و ضرورت بازطراحی پایاب آن اشاره کرد و افزود: مردم منطقه انتظار دارند دولت با اختصاص تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های هدفمند، زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های آبی و کشاورزی را فراهم کند.

وی فرایند طولانی صدور مجوز‌ها در حوزه‌های دامداری و آبزی‌پروری را یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی دانست و گفت: با وجود راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برای تسهیل امور، صدور برخی مجوز‌ها هنوز تا یک سال و نیم به طول می‌انجامد و این موضوع اعتراض فعالان حوزه کشاورزی را به‌دنبال داشته است.

فرماندار اهر تاکید کرد: برون‌سپاری فرایند‌ها به نظام مهندسی کشاورزی نیز نتوانسته مسیر صدور مجوز‌ها را کوتاه کند بنابراین لازم است ضمن بازبینی در روندها، شفافیت مالی و اطلاع‌رسانی دقیق به بهره‌برداران در اولویت قرار گیرد.