استاندار مازندران بر ضرورت ایمن‌سازی جاده‌ها به موازات توسعه و تعریض محورهای ارتباطی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی عصر امروز در بازدید از محور ارتباطی حادثه‌خیز جاده نظامی قائم‌شهر گفت: با هماهنگی به‌عمل‌آمده در تأمین منابع مالی، دستگاه‌های مسئول موظف شدند هرچه زودتر نسبت به نصب نیوجرسی، جداسازی باندهای رفت و برگشت و نصب روشنایی این محور پرتردد اقدام کنند.

استاندار مازندران با ابراز تأسف از وقوع حوادث ناگوار در جاده نظامی قائم‌شهر افزود: این اقدامات برای ایمن‌سازی این محور حادثه‌خیز ضروری است.

وی همچنین از اجرایی شدن پروژه بازگشایی محور ارتباطی تقاطع الغدیر به جاده کیاکلا در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با ایجاد این مسیر ارتباطی، بخش زیادی از مشکل ترافیکی ورودی قائم‌شهر در حوالی کمربندی غربی برطرف خواهد شد.

در این بازدید، عباسی، نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس و قربانی، فرماندار قائم‌شهر با ارائه گزارشی از وضعیت موجود محورهای ارتباطی این شهرستان، از اهتمام استاندار مازندران در این حوزه قدردانی کردند.

گفتنی است در پی حادثه مرگبار ماه اخیر جاده نظامی قائم‌شهر که منجر به کشته شدن سه جوان شد، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با ضرب‌الاجل یک‌ماهه به دستگاه‌های ذیربط مهلت داده تا نسبت به ایمن‌سازی این محور اقدام کنند.