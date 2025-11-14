به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: موجی ناپایدار از روز شنبه تا یکشنبه هفته آینده، سبب وزش باد نسبتاً شدید، گردوخاک محلی، کاهش نسبی دمای روزانه و وقوع بارش‌هایی به‌ویژه در نیمه‌غربی و مناطق شمالی استان خواهد شد.

براساس این اطلاعیه موجی ناپایدار در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۴ و ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴) جو استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیامد آن، تشدید وزش باد، گردوخاک محلی، تعدیل دمای هوا و بارش‌های متناوب همراه با احتمال رعدوبرق در برخی نقاط خواهد بود.

نیمه‌غربی و مناطق شمالی استان شامل شهرستان‌های پاوه، روانسر، جوانرود، کرمانشاه، ماهیدشت، اسلام‌آبادغرب، دالاهو، ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند داشت.

در این هشدار، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در محورهای کوهستانی، احتمال آب‌گرفتگی معابر، برخورد صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی از مهم‌ترین مخاطرات عنوان شده است.

اداره‌کل هواشناسی استان از دستگاه‌های اجرایی خواست کانال‌ها و آبراهه‌ها را پیش از بارندگی پاک‌سازی کنند و

به شهروندان توصیه کرد در رانندگی احتیاط کنند، ، از کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع پرهیز نمایند، برداشت محصولات قابل برداشت را تسریع و دام‌ها را به اماکن سرپوشیده منتقل کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی و اطلاع‌رسانی به‌موقع از طریق رسانه‌های محلی تأکید شده است.