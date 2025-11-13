در قالب پویش سلامت علوی طرح شهید رئیسی، حدود هشتصد نفر از گروه‌های کمتر برخودار جامعه در سه روز ویزیت رایگان شده و خدمات پزشکی دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ محمد جلیلی، مسئول قرارگاه جهادی شهید مهدی مولانیا گفت: این طرح گامی مؤثر برای رفع کمبود‌های حوزه بهداشتی و درمانی در مناطق کمتر برخوردار است و در این سه روز حدود ۸۰۰ نفر ویزیت و بیش از ۲ هزار خدمات انجام می‌شود.

هدف از اجرای این طرح ارتقای سلامت گروه‌های کمتر برخوردار در بیش از ۱۷ هزار نقطه از مناطق محروم کشور است. پیش بینی شده حدود ۱۱ میلیون نفر از خدمات این طرح بهره‌مند می‌شوند.