پخش زنده
امروز: -
دانشآموزان قائمشهری با برگزاری ویژهبرنامههای فرهنگی و هنری، هفته مازندران را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دانشآموزان دبستان شهید بهشتی روستای صنم حاجیکلا قائمشهر با برگزاری آیین فرهنگی و هنری، هفته مازندران و سالروز شکلگیری نخستین حکومت شیعی در این استان را جشن گرفتند.
در این آیین که با حضور جمعی از مسئولان، اهالی و اولیای دانشآموزان برگزار شد، دانشآموزان با برپایی جشنواره غذاهای بومی و محلی و نمایش زندگی قدیم روستا، بر حفظ و تداوم آداب و رسوم پیشینیان در خطه سرسبز مازندران تأکید کردند.
بر اساس این گزارش، نظیر این مراسم در اغلب مدارس شهرستان قائمشهر این هفته با معرفی و نمایش جلوههای خاص زندگی و آداب و رسوم مردم این دیار با شکوه فراوان برگزار شد.