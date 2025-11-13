به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهید یعقوب فرد سالارزهی یکی دیگر از بسیجیان بومی طرح امنیت که در معیت سرطایفه شاهوزهی در تاریخ نهم آبان ماه جاری مورد سوءقصد افراد مسلح گروهک‌های تروریستی قرار گرفته بود و علیرغم تلاش فراوان کادر درمان، بر اثر شدت جراحت وارده به شهادت رسید.

این شهید بزرگوار در حمله تروریستی نهم آبان در جاده خاش - زاهدان مورد سوء قصد افراد مسلح قرار گرفت.