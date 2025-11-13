پخش زنده
امروز: -
طرح پایش بینایی کودکان سه تا شش سال با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق از آغاز اجرای طرح پایش بینایی کودکان سه تا شش سال در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی و درمان زودهنگام اختلالات بینایی، بهویژه «تنبلی چشم»، در حال اجراست.
دکتر رنجبر با اشاره به اینکه تنبلی چشم از شایعترین اختلالات بینایی در میان کودکان زیر شش سال است، اظهار کرد: اگر این عارضه بهموقع تشخیص داده شود، کاملاً قابل درمان است؛ اما در صورت بیتوجهی، میتواند به کاهش شدید بینایی یا حتی نابینایی منجر شود.
وی افزود: طرح پایش بینایی بهصورت رایگان در تمامی مراکز جامع سلامت شهرستان بافق در حال اجراست و والدین میتوانند با مراجعه به این مراکز، از وضعیت بینایی فرزندان خود اطمینان حاصل کنند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بافق تأکید کرد: ظاهر سالم چشم در کودکان، الزاماً به معنای بینایی سالم نیست، ازاینرو خانوادهها باید نسبت به انجام این پایش همکاری لازم را داشته باشند و سلامت چشمان فرزندانشان را جدی بگیرند.
در ادامه، تشکری، رئیس اداره بهزیستی شهرستان بافق، با بیان اینکه حدود سه هزار کودک در این شهرستان نیاز به پایش بینایی دارند، گفت: تاکنون و در طول هشت ماه گذشته، یکهزار و چهارصد کودک مورد غربالگری قرار گرفتهاند.
وی افزود: از این تعداد، نود کودک به کارشناسان بینایی ارجاع داده شدهاند که چهلوپنج نفر از آنان مبتلا به تنبلی چشم (آمبلیوپی) تشخیص داده شدهاند.
تشکری با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات بینایی در پیشگیری از آسیبهای جدی بینایی، از والدین خواست کودکان خود را برای انجام این معاینات به پایگاههای بیناییسنجی معرفی کنند.
وی خاطرنشان کرد: تشخیص و درمان بهموقع تنبلی چشم در سنین پایین، ساده و مؤثر است، اما بیتوجهی به آن ممکن است در آینده به مشکلات بینایی جبرانناپذیری منجر شود.