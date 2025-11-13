پخش زنده
استاندار ایلام گفت: توسعه و رفع نیازهای این منطقه از مطالبات بهحق مردم است که با رویکردی جهادی در مسیر تحقق آن گام برداشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی در دیدار با مردم بخش آسمانآباد از توابع شهرستان چرداول، با تأکید بر اولویت حوزه راه و حملونقل بخش آسمانآباد اظهار کرد: این منطقه در مسیر اصلی کنگره اربعین قرار دارد و یکی از اولویتهای دولت چهاردهم، چهارخطه کردن مسیر سرابله تا قلاجه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان است.
وی از تشکیل کارگروه ویژه بررسی مسائل آسمانآباد خبر داد و گفت: کارگروههای تخصصی برای بررسی موضوعات عمرانی، سلامت، اشتغال و کشاورزی تشکیل میشود. پایگاه امداد و نجات نیز در این بخش مستقر خواهد شد و پیگیریهای لازم در سطح ملی انجام میگیرد.
کرمی با اشاره به تنش آبی در این بخش، تصریح کرد: آسمانآباد با کمآبی و تنشهای آبی مواجه است که بایستی دستگاههای اجرایی با تسریع در اجرای طرحهای آبی، به رفع این مشکل بپردازند.
استاندار ایلام همچنین سرمایهگذاری و اشتغالزایی را از محورهای مهم توسعه دانست و افزود: با حضور سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از جمله ناحیه صنعتی آسمانآباد میتوان بخشی از بیکاری منطقه را برطرف کرد.
کرمی در خصوص مسکن و جوانی جمعیت نیز تشریح کرد: در قالب نهضت ملی مسکن، تأمین زمین و احداث شهرکهای جدید نیز در دستور کار قرار دارد.
گراوند، فرماندار چرداول هم گفت: رفع مشکلات تنش آبی؛ به ویژه در فصل گرما از مطالبات جدی مردم بخش آسمان آباد است که برای رفعایم مشکل، یک حلقه چاه حفر شده است و به زودی در مدار قرار میگیرد و چاه دیگری هم مورد نیاز است که با نظر و مساعدت استاندار، این مهم نیز تحقق خواهد یافت.