تیم ملی دونفره تنیس روی میز بانوان ایران در فینال بازیهای همبستگی اسلامی با نتیجه ۳ بر یک مقابل تیم ترکیه به پیروزی رسید و نشان طلای این دوره از بازیها را کسب کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه فینال رقابتهای دوبل تنیس روی میز بانوان عصر امروز با حضور ندا شهسواری و شیما صفاییان از ایران برابر اکی هرک و اوک ایلناز نمایندگان کشور ترکیه در سالن بولوار آرنا برگزار شد.
تیم دونفره تنیس روی میز کشورمان در گیم نخست ۱۱ بر ۹ نتیجه را واگذار کرد ولی با بازی تکنیکی و قدرتمند توانست در گیمهای دوم، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۱۲ بر ۶، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۸ به پیروزی برسد و با نتیجه کلی ۳ بر یک قهرمان ششمین دوره مسابقات دوبل تنیس روی نیز بازیهای همبستگی اسلامی شود.
تیم ملی دونفره دختران کشورمان پیش از این با برتری مقابل تیمهای گویانا و، قرقیزستان به فینال این دوره از بازیها صعود کرده بوده و با برتری مقابل تیم مدعی ترکیه قهرمان شد.