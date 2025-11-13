رئیس بیمارستان شهید سردار سلیمانی شهرستان قدس با اشاره به راه اندازی واحد اندوسکوپی و کولونوسکوپی به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران و کادر این بیمارستان، گفت: از این پس خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته دستگاه گوارش توسط متخصصان گوارش در محل بیمارستان انجام و دیگر بیماران نیاز به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان قدس را ندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر فلاحتکار تاکید کرد: این واحد تخصصی با هدف تشخیص دقیق‌تر و سریع‌تر بیماری‌های دستگاه گوارش و تسریع در روند درمان بیماران راه اندازی شده که خدماتی شامل: انجام آندوسکوپی تشخیصی و درمانی دستگاه گوارش فوقانی، کولونوسکوپی تشخیصی و درمانی روده بزرگ، نمونه‌برداری و برداشتن پولیپ‌ها و ضایعات گوارشی به روش‌های غیرجراحی را به بیماران ارئه می کند.