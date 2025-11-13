درگذشت مادر شهید «هادی صدیقی» در تنکابن
مادر شهید والامقام «هادی صدیقی» دار فانی را وداع گفت و در جوار فرزند شهیدش آرام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حاجیهخانم مریم شیخالاسلامی تنکابنی، مادر شهید والامقام «هادی صدیقی» شامگاه سهشنبه در سنین کهولت دار فانی را وداع گفت.
پیکر این مادر صبور و مؤمن صبح امروز (پنجشنبه) در میان اندوه مردم و مسئولان قدرشناس تنکابن، بر روی دستان عزاداران تشییع و پس از اقامه نماز در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.
این بانوی فداکار که عمر خود را در مسیر ایمان، صبر و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی سپری کرد، در جوار فرزند شهیدش هادی صدیقی آرام گرفت.
شهید هادی صدیقی از دانشآموزان بسیجی دوران دفاع مقدس بود که با حضور داوطلبانه در جبهههای حق علیه باطل، در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۶۵ به فیض شهادت نائل آمد.