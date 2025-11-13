پخش زنده
جوانان هیئتی شهر مجومرد، بخشی از هزینههای برپایی مراسم ایام فاطمیه را صرف حمایت از خانوادههای نیازمند کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، جوانان موکب فاطمیون مجومرد در اقدامی نوعدوستانه و متفاوت، بخشی از هزینههای برگزاری مراسم فاطمیه را به حمایت از خانوادههای نیازمند اختصاص دادند.
به گفتهی کرمی، یکی از اعضای فعال این موکب، جوانان هیئتی با صرف هزینهای بالغ بر یک میلیارد ریال، تعداد ۶۰ بسته معیشتی شامل اقلام ضروری زندگی را تهیه و میان خانوادههای کمبرخوردار شهر مجومرد توزیع کردند.
وی افزود: این اقدام برای نخستینبار در ایام فاطمیه امسال انجام شد و با استقبال و همراهی خیرین و مردم نیکوکار منطقه مواجه شد.
کرمی با بیان اینکه هدف از این اقدام، ترویج فرهنگ نذر خدمت و تلفیق شور و شعور حسینی و فاطمی است، اظهار امیدواری کرد: با حمایت مردم و خیرین، این طرح در سالهای آینده نیز تداوم یابد تا خانوادههای بیشتری از برکات آن بهرهمند شوند.
جوانان موکب فاطمیون پیشتر نیز در مناسبتهای مذهبی مختلف با برپایی موکبهای خدمترسانی و فعالیتهای فرهنگی، نقش فعالی در ارتقای معنویت و همدلی در میان مردم شهر مجومرد داشتهاند.