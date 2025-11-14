پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای اشتغالزایی در استان گفت: بانکها و صندوقهای حمایتی با همکاری و هماهنگی بیشتر میتوانند روند پرداخت تسهیلات را بهبود بخشند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی در دیدار مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور با بیان اینکه این صندوق در استان عملکرد مطلوبی داشته است، اظهار کرد: بانکها و صندوقهای حمایتی باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، اجرای طرحهای اشتغالزایی را در استان تسریع کنند.
استاندار کرمانشاه افزود: ارتباط سازندهای میان صندوق کارآفرینی امید و مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران برقرار شده است که موجب همافزایی در تحقق اهداف توسعهای استان خواهد شد.
دکتر حبیبی گفت: بانکها باید نگاه استانیتر و چابکتری در اجرای طرحها داشته باشند و با واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی، روند پرداخت تسهیلات و پشتیبانی از پروژهها را تسریع کنند، زیرا تجربه نشان داده است که هر جا تصمیمگیری در سطح استان انجام شود، کارها با سرعت و دقت بیشتری پیش میرود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه صنایع کوچک و کارگاههای خرد میتوانند نقش مهمی در اشتغال پایدار داشته باشند، افزود: شرایط اقتصادی فعلی کشور ایجاب میکند که تمرکز ما بر صنایع کوچک و متوسط باشد، زیرا این صنایع، متناسب با منابع و توانمندیهای محلی هستند و میتوانند فرصتهای شغلی متعددی را برای جوانان استان ایجاد کنند.
دکتر حبیبی گفت: در حوزه گردشگری، صنایعدستی، کشاورزی و شیلات ظرفیتهای فراوانی در کرمانشاه وجود دارد که با حمایت هدفمند صندوق کارآفرینی امید میتوان به شکوفایی آنها کمک کرد و در شهرستانهای مختلف از جمله پاوه، سرپلذهاب و قصرشیرین فعالیتهای خوبی در حوزه صنایعدستی و تولیدات بومی شکل گرفته که نیازمند تقویت و حمایت بیشتر است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد دولت در گسترش استفاده از انرژیهای پاک افزود: انرژی خورشیدی یکی از حوزههای مهم و آیندهدار در استان است و کرمانشاه از نظر زاویه تابش و ساعات آفتابی، موقعیت مناسبی دارد و میتواند به قطب تولید انرژی خورشیدی در غرب کشور تبدیل شود.
دکتر حیببی گفت: در زمینه انرژی خورشیدی تفاهمنامهای سهجانبه میان وزارت نیرو، بنیاد برکت و صندوق کارآفرینی امید منعقد شده است که میتواند زمینهساز اجرای پروژههای بزرگ در حوزه انرژیهای نو باشد و انتظار داریم این تفاهمنامه در استان کرمانشاه به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا با جذب سرمایهگذاری، مشکل انرژی بخش صنعت کاهش یابد و اشتغال جدیدی ایجاد شود.
دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیتهای بالای شهرستانهای مرزی استان گفت: قصرشیرین یکی از شهرستانهای مهم و راهبردی کرمانشاه است که در حوزه تجارت و در حوزه زیارت اهمیت ویژهای دارد.
استاندار کرمانشاه گفت: حدود ۵۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزهای شهرستان قصرشیرین انجام میشود و همچنین مرز خسروی یکی از اصلیترین پایانههای تردد زائران اربعین حسینی است.
وی افزود: با وجود این ظرفیتها، در حال حاضر صندوق کارآفرینی امید در قصر شیرین شعبهای ندارد و انتظار میرود با همکاری مدیران صندوق، نسبت به بازگشایی مجدد شعبه صندوق در قصرشیرین و همچنین شهرستان دالاهو اقدام شود تا مردم بتوانند خدمات مالی و حمایتی را بدون نیاز به مراجعه به مرکز استان دریافت کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای آبی استان گفت: با وجود محدودیتهای منابع آبی در کشور، میزان بارندگی در کرمانشاه دو برابر میانگین کشوری است و این موضوع زمینهساز توسعه فعالیتهای شیلاتی و کشاورزی نوین است و بر اساس برآوردها، ظرفیت تولید ماهیان گرمابی و سردآبی در استان تا ۵۰ هزار تن در سال قابل افزایش است که میتواند اشتغال گستردهای در مناطق روستایی ایجاد کند.
وی با تقدیر از تلاشهای مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در استان افزود: با توجه به عملکرد مثبت آقای عظیمی و همکاران آنها، پیشنهاد ما این است که اختیارات بیشتری به مدیریت صندوق در کرمانشاه تفویض شود تا تصمیمات با سرعت بیشتری در استان اتخاذ و اجرا گردد.