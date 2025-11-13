یادوراه شهدای اقتدار هوا و فضای سپاه پاسداران در گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت:شهدا همه ظرفیت وجودی خود را برای امنیت مردم و انقلاب اسلامی گذاشتند.

سردار علی بلالی افزود: باید تلاش کنیم کشور در همه حوزه‌های قوی و به قله‌ها برسد.

وی گفت:نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قوی بودن را در تجاوز ۱۲ روزه و وعده‌های صادق در عمل نشان داد.

سرهنگ پاسدار حمید کمالی فرمانده ناحیه بسیج و سپاه شهرستان بندرعباس هم گفت: با این یادواره‌ها باید یاد و خاطره شهدا را به نسل‌های جوان مکنتقل کنیم.

حسن اسد اللهی خادم حرم حضرت معصومه (س) نیز گفت: شهید حاجی زاده انس عجیبی با حضرت معصومه (س) داشت بگونه‌ای که چند روز قبل از شهادت در حرم حضور داشتند.