پخش زنده
امروز: -
یادوراه شهدای اقتدار هوا و فضای سپاه پاسداران در گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت:شهدا همه ظرفیت وجودی خود را برای امنیت مردم و انقلاب اسلامی گذاشتند.
سردار علی بلالی افزود: باید تلاش کنیم کشور در همه حوزههای قوی و به قلهها برسد.
وی گفت:نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قوی بودن را در تجاوز ۱۲ روزه و وعدههای صادق در عمل نشان داد.
سرهنگ پاسدار حمید کمالی فرمانده ناحیه بسیج و سپاه شهرستان بندرعباس هم گفت: با این یادوارهها باید یاد و خاطره شهدا را به نسلهای جوان مکنتقل کنیم.
بیشتربخوانید: برگزاری یادواره شهدای اقتدار در هرمزگان
حسن اسد اللهی خادم حرم حضرت معصومه (س) نیز گفت: شهید حاجی زاده انس عجیبی با حضرت معصومه (س) داشت بگونهای که چند روز قبل از شهادت در حرم حضور داشتند.