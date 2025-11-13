استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تحول فکری در مدیریت شهری، گفت: معضل حاشیه‌نشینی تنها با نگاه اجرایی و محدود قابل‌رفع نیست، بلکه نیازمند تغییر نگرش و استفاده مؤثر از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی موجود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی امروز در آیین اختتامیه هفتاد و هفتمین اجلاس رؤسای شورا‌های اسلامی کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها، با بیان اینکه در حوزه شورا و شهرداری، هیچ فاصله و تفاوتی وجود ندارد و کار‌ها با همبستگی و اتحاد پیش می‌رود، افزود: این امر فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه استان فراهم کرده و تعامل مستمر با شهرداران موجب شده تا آذربایجان‌غربی در موقعیت‌های استراتژیک بی‌نظیری قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر نقش شورا‌های اسلامی در پیشبرد توسعه شهری، خاطرنشان کرد: شورا‌ها باید از اختلافات طولانی‌مدت پرهیز کنند و با حفظ اتحاد، مسیر توسعه را هموار سازند.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به اینکه مشکلات درآمدی و منابع پایدار شهرداری‌ها موضوعی چندساله است، افزود: استانداری آمادگی دارد با همراهی شورا‌ها و شهرداری‌ها، گام‌های مؤثری در جهت توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری در سطح استان بردارد.