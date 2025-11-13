پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران بر ضرورت تربیت مدیران کارآمد برای آینده کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عیسی قاسمی طوسی روز پنجشنبه در همایش آموزش حکمرانی استانی در محمودآباد گفت: تربیت مدیرانی برای آینده کشور یکی از ضرورتهایی است که در اولویت برنامههای آموزشی دولت قرار دارد.
وی با اشاره به هدف برگزاری این دورههای آموزشی افزود: ارتقای دانش مدیریت در شرایط کنونی و فراگیری فناوریهای نوین همانند هوش مصنوعی و دانش دیجیتال از اولویتهای مدیران است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران کارآمدی نیروی انسانی در دستگاههای اداری را زمینهساز توسعه و رضایتمندی مردم دانست و گفت: همه مدیران موظفند آموزش و مهارتآموزی را برای کارمندان خود ضروری بدانند.
قاسمی طوسی افزود: اجرای دورههای مختلف آموزشی، سرمایهگذاری مطلوبی برای توانمندسازی کارمندان است که رضایتمندی مردم را به همراه دارد.