





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر جشنواره سی و پنجمین تئاتر استان خراسان رضوی گفت: ۱۲۰ گروه در مرحله بازبینی سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی بررسی شد و از این تعداد ۲۶ گروه به مرحله نهایی بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای این جشنواره راه یافتند.

محمد حسن زاده افزود: از این تعداد اثر، ۱۳ مورد مربوط به مرحله نهایی بخش خیابانی و ۱۳ اثر مربوط به بخش نهایی صحنه‌ای است این آثار در تاریخ‌های ۲۵ تا ۲۹ آبان در پردیس جدید تئاتر آکتور، سالن حوزه هنری و سالن اصلی تئاتر شهر در مشهد در ساعات ۱۶، ۱۸ و ۲۰ هر شب به صورت هر روز ۲ نمایش اجرا خواهند شد.

وی ادامه داد: این جشنواره از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنر‌های نمایشی استان خراسان رضوی با همکاری اداره کل هنر‌های نمایشی و با تاکید بر پاسداشت و تقویت ارزش‌های ایرانی اسلامی، مردمی سازی و عدالت فرهنگی برنامه‌ریزی شده است.

حسن زاده گفت: این جشنواره با اهدافی همچون رونق‌بخشی به تولید، مرور و ارزیابی هنری آثار تولید شده استان در یک سال گذشته، ایجاد فضایی پرشور و تاثیرگذار برای ارتباط موثر تئاتر با مخاطبان، تبادل دانش و تجارب هنری میان هنرمندان و نیز کشف و معرفی استعداد‌های نوظهور برگزار می‌شود.

وی افزود: فرهنگ منور رضوی و ایران امام رضا (ع)، ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ایثار و شهادت و به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه، وحدت و انسجام ملی و اسلامی، توجه به شخصیت زنان و ارتقای نهاد خانواده، معرفی مفاخر فرهنگی و دینی ایران، معرفی و تقویت هویت ایرانی و اسلامی از جمله موضوعات این جشنواره به شمار می‌رود.